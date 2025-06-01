Тюменцы могут поучаствовать во всероссийском форуме "Территория БезОпасности"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители Тюменской области могут стать участниками форума "Территория БезОпасности". Он пройдет с 6 по 10 сентября в круглогодичном молодежном образовательном центре Росмолодёжи в Ленинградской области. Мероприятие посвятят вопросам профилактики и борьбы с информационными войнами.

На форуме встретятся медиаспециалисты, курсанты военных училищ, студенты военных и правоохранительных специальностей, специалисты по работе с молодежью, наставники и участники патриотических центров, дети военнослужащих старше 14 лет, молодые люди из исторических регионов и рабочая молодежь.

Участники смогут выбрать одну из шести образовательных площадок: "Цифровая гигиена", "Ценность защиты Родины", "Современные медиа", "Киберграмотность на высокотехнологичных предприятиях", "Дети Героев", "Военно-политическая грамотность". Они обменяются опытом через решение кейсов, практические занятия и обсуждения.

Подать заявку на участие можно до 6 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России". На Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория БезОпасности" также состоится конкурс Росмолодёжь.Гранты. Любой участник от 14 до 35 лет может представить свою идею и получить до 1,5 миллиона рублей на ее реализацию, пишет Мегатюмень.