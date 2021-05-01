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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Почти 4 миллиона рублей заплатят нарушители противопожарного режима в Тюменской области

Общество, 12:37 23 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На территории Тюменской области продолжает складываться чрезвычайно неблагоприятная ситуация с природными пожарами. За сутки ликвидирован 21 природный пожар на площади 16,5 тыс га, остаются действующими 21 природный пожар на площади более 3 тыс. га. Об этом рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

За прошедшие сутки ликвидированы крупнейшие очаги природных пожаров в Ярковском районе. В тушении задействованы более 1,4 тыс. человек и 300 единиц техники, в том числе аэромобильная группировка МЧС России из 234 человек, а также резерв федеральной Авиалесоохраны в 400 человек.

В сложившейся обстановке ключевую роль в борьбе с существующими пожарами играет отсутсвие новых очагов возгорания, подчеркнул Михнович. Для проведения профилактической работы с гражданами работают 1 тыс. 242 патрульно-контрольные группы из 2 тыс. 200 людей.

За нарушение правил противопожарного режима возбуждено 520 административных дел, выписано штрафов на 3 млн 941 тыс. рублей, за повреждение лесных насаждений возбуждено 15 уголовных дел, еще 20 материалов проверок находятся в производстве, пишет оперштаб.

Дарья Казакова

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# Андрей Михнович , лесные пожары , пожароопасный сезон , штрафы

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