В Югре площадь действующих лесных пожаров за несколько дней возросла в шесть раз

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе за два дня возросла в шесть раз и составляет более 927 га, сообщают в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры. По состоянию на 9 утра 23 мая было зарегистрировано шесть пожаров. Самая тяжелая обстановка в Кондинском районе, где тушением в том числе занимаются три самолета Ан-2 и три вертолета Ми-8. Там горят леса на площади в 915 га.

21 мая в субъекте действовало пять лесных пожаров на площади 148 га, в том числе три пожара было локализовано на площади в 136 га. Причина пожаров - грозовые разряды, для их ликвидации в круглосуточном режиме задействованы специалисты Авиалесоохраны, МЧС, "Центроспас-Югория", арендаторы земель. На помощь работающим в Кондинском районе специалистам переброшены силы из Нижневартовского, Ханты-Мансийского, Советского, Октябрьского и Белоярского районов. Лесные пожары не представляют угрозу населенным пунктам и объектам экономики.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 37 лесных пожаров общей площадью 624,5 га, из них 238 га - нелесная площадь.

21 мая в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. По данным окружных властей, к ликвидации природных возгораний в ХМАО готовы около 700 единиц техники и почти 1,2 тыс. человек.