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Названа причина самого крупного из действующих лесных пожаров в Тюменской области

Общество, 09:16 24 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Причиной самого крупного из действующих лесных пожаров в Тюменской области, борьба с которым велась с 13 мая в чрезвычайных погодных условиях, стал человеческий фактор, сообщает пресс-служба "Авиалесоохраны".

Пожар на площади около 11 тыс. га был в Ярковском районе, его распространение остановлено, уточнили в ведомстве. Основным способом тушения стал встречный контролируемый отжиг горючих лесных материалов навстречу огню лесного пожара.

Обилие иссушенных ветреным зноем горючих материалов и толстой подушки из сфагнума значительно осложняли обстановку. Сейчас идет дотушивание внутри локализованного контура. Если полностью не погасить даже мелкие очаги, пламя может разгореться с новой силой, перекинуться ветром на новую площадь, что приведет к возобновлению пожара.

Основная причина лесных пожаров – человеческий фактор, однако, часть действующих пожаров (в Нижнетавдинском, Тобольском и Вагайском районах) возникла от гроз.

На тушении лесных пожаров задействовано более 1 тыс. человек. Действие режима ЧС в лесах на всей территории Тюменской области сохраняется.

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# пожароопасный сезон , Ярковский район

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