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Кубок Урала по флаг-футболу и бесплатные зарядки в парке Гагарина: тюменские студенты реализуют новые проекты

Общество, 18:32 24 мая 2021

пресс-служба Студенческого совета Тюменской области | Фото: пресс-служба Студенческого совета Тюменской области

Проекты студентов ТюмГУ одержали победу на областном студенческом форуме, проходившем в Тюмени 22-23 мая. Их работы будут дорабатываться и готовиться к реализации, сообщает пресс-служба Студенческого совета Тюменской области.

Победителями стали Даниил Белослудцев с проектом "Кубок Урала по флаг-футболу", Фарид Сулкарнаев - "Популяризация лесопарка им. Ю.А. Гагарина ‒ бесплатные спортивные мероприятия в парке для студентов", а также Анна Яворская и Анжелика Кутузова с проектом, направленным на устранение юридической неграмотности студентов.

Для всех участников форума проходили лекции по социальному проектированию и ораторскому искусству. Ребята, которые уже пришли с идеями или готовыми проектами, могли получить консультации от экспертов.

"Этот форум стал отправной точкой для многих студентов, которые хотят начать заниматься проектной деятельностью. Я надеюсь, что нам удастся реализовать интересные идеи ребят-победителей, а также помочь всем участникам доработать свои идеи и, возможно, осуществить", - рассказала член Студенческого совета Тюменской области Айнур Гасанова.

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# проекты , студенты , форум

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