У незаконных торговцев в Тюмени изымают клубнику, помидоры, рыбу

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Со стихийных прилавков в Тюмени специалисты департамента потребительского рынка изымают подозрительный товар. Как сообщает городская администрация, незаконная торговля пресечена у домов 19/1 по ул. Седова и 188 по ул. Республики.

Бананы, клубника, помидоры, рыба, капуста и другие продукты лежат под лучами солнца, на них оседает пыль, товар портится, отмечают сотрудники департамента.

За размещение нестационарных торговых объектов вне мест, установленных схемой, предусмотрена административная ответственность. В отношении торгующих составляются протоколы по статьям 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности и 14.1 КоАП РФ. Реализуемый ими товар изымается.

Департамент потребительского рынка Тюмени призывает горожан не поддерживать незаконную деятельность рублем и не покупать у торгующих на улицах их товар – пока у них есть прибыль, улицы продолжат загромождать ящики и коробки.