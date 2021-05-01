3,5 тысячи выпускников Тюменской области начали сдавать ГВЭ

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

10,6 тыс. 11-классников выпустят школы Тюменской области в 2021 году. Для 3,5 тыс. человек итоговая аттестация стартовала 25 мая и проходит в форме государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) по двум предметам. Их сдадут те 11-классники, кто не планирует получать высшее образование, напомнила заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук на пресс-конференции в ТОГИРРО.

"Это два экзамена - русский язык и математика, которые оцениваются по традиционной оценочной шкале. Сегодня стартовал основной этап государственной итоговой аттестации. В ближайшие дни около 3,5 тысяч ребят сдадут ГВЭ", - сказала она.

По данным Рособрнадзора, 25 мая пройдет ГВЭ по русскому языку, 28 мая – по математике. Резервный срок для сдачи ГВЭ по русскому языку - 8 июня, по математике - 16 июня.

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ начнется с 31 мая. В числе популярных предметов по выбору у выпускников Тюменской области в 2021 году - физика, математика, информатика, обществознание, биология.

Экзамены пройдут в 50 пунктах.

"Все пункты готовы к встрече выпускников. Обеспечена полная безопасность, вместе с органами МВД проверяются все учреждения, мы считаем, что все эти вопросы проработаны. Все требования действующих санитарных норм будут соблюдаться - это и социальная дистанция, количество посадочных мест в аудиториях, средств индивидуальной защиты", - уточнила Ирина Конончук.

Экзамены обеспечат более трех тысяч педагогических работников, в том числе обеспечивающих проведение экзамена в учреждениях образования и проверяющих работы.

Татьяна Ковалева