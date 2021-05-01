Тюменские вокалисты, циркачи и айтишники завоевали золото XX Молодежных дельфийских игр России

Ярославы Мельниковой Ярославы Мельниковой

Тюменцы завоевали золотые медали на XX Молодежных дельфийских играх России, которые в эти дни проходят в Перми. В Телеграм-канале организаторы выкладывают промежуточные результаты состязаний.

Воспитанник тюменской Детской школы искусств "Этюд" Сергей Антонов получил золото игр в номинации "Сольное народное пение" возраст 10-13 лет.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель фольклорного ансамбля "ЯрецЪ", наставник Сергея Ярослава Мельникова, для него это третья медаль Дельфийских игр.

Ярославы Мельниковой Ярославы Мельниковой

"Сергей Антонов на Дельфийских играх в 2019 году получил серебряную медаль. Он входит в детский фольклорный ансамбль "ЯрецЪ", который в 2020 году завоевал на Дельфийских играх золотую медаль. В Перми он исполнил песню "Ой, да ты ж зайди, ясное солнышко". Это протяжная песня села Большебыково Белогородской области в моей обработке. И исполнил частушки "У гармошки семь пружин". Они из села Емуртла Упоровского района", - говорит Ярослава Мельникова.

Воспитанница тюменской цирковой студии "Икар" Полина Герасимова отмечена золотой медалью Молодежных дельфийских игр в номинации "Цирковое искусство", возраст 16-24 года. Её коллега по цеху Дарья Матвеева получила бронзу.

Александра Вальман из "Икара" отмечена специальным дипломом. Еще два дуэта этой же студии поощрили спецдипломами.

Тюменскому ансамблю "Радоница" вручен спецдиплом за исполнение конкурсной программы без музыкального сопровождения.

В номинации "Защита персональных данных", возраст 14-17 лет тюменцы Сергей Залузняк завоевал золотую медаль, а Дмитрий Свириденко – бронзовую.

Напомним, всего около 100 человек вошли в состав делегации Тюменской области для участия в XX Молодежных дельфийских играх России, который проходят в Перми с 21 по 26 мая. Состязания организованы по 28 номинациям в классическом, народном и современном искусствах. Всего в играх участвуют 1 тыс. 947 человек из 65 регионов.

Анжела Лебедева