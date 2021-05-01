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Поверившая мошенникам ишимка оформила на себя два кредита на 1 млн рублей

Происшествия, 17:26 25 мая 2021

ИА "Тюменская линия"

42-летняя жительница Ишима, поверив мошенникам, оформила на себя два кредита на общую сумму более 1 млн рублей, сообщает региональное управление МВД РФ.

Женщина рассказала, что мошенник позвонил ей вечером. Представился сотрудником службы безопасности Центрального банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить несколько кредитов в разных банках. Чтобы помочь сотрудникам полиции установить мошенников нужно оформить на себя реальные кредиты и перечислить деньги на безопасные счета.

Жительница Ишима поддалась панике и оформила кредиты, деньги перечислила на счета, указанные мошенником.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

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# мошенники

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