Тюменская медсестра разработала авторскую методику обследования щитовидной железы

| фото многопрофильного консультативно-диагностического центра (архив) | фото многопрофильного консультативно-диагностического центра (архив)

Методику обследования щитовидной железы разработала старшая медсестра центра амбулаторной хирургии многопрофильного консультативно-диагностического центра Тюмени Лилия Абайдуллина. Она направлена на раннее выявление хронических, предопухолевых и опухолевых заболеваний важного органа, сообщает пресс-служба учреждения.

Новый способ диагностики оказался востребованным среди медицинских сестер, особенно среди сотрудников кабинетов раннего выявления злокачественных новообразований и ФАПов, расположенных в сельской местности.

Чаще всего больные, у которых патология щитовидной железы находится на ранней стадии, не имеют жалоб. Однако, когда процесс начинает прогрессировать, могут появиться осиплость голоса, дискомфорт при дыхании и глотании, чувство сдавливания в горле, боли в области щитовидной железы, изменение внешнего вида шеи. Не все пациенты могут верно истолковать эти признаки и рассказать о них врачу. Правильно выполненная специалистом техника пальпации позволяет определить примерную величину щитовидной железы и ее долей, плотность органа, болезненность, наличие или отсутствие крупных узлов.

В многопрофильном консультативно-диагностическом центре жители Тюменской области проходят диагностику и лечение эндокринных нарушений. В 2020 году у почти 55% пациентов выявили заболевания щитовидной железы. Наиболее часто встречающимися оказались одно- и многоузловой зоб и гипотериоз.

Для ранней диагностики рака щитовидной железы при наличии узловых образований пациентам проводят тонкоигольную аспирационную биопсию. В 2020 году выполнили более 1800 таких обследований, в 2021 году — почти 500.

При подозрении на рак пациента направляют на дополнительную диагностику в Центр амбулаторной онкологической помощи или в стационар. Если новообразование оказывается доброкачественным, но большим по размеру, пациенту выполняют лазериндуцированную термотерапию или этаноловую деструкцию узла щитовидной железы. Это малоинвазивные вмешательства, приводящие к полному расщеплению новообразования.