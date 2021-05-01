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Изменение порядка взыскания штрафов прокомментировали в партии пенсионеров

Общество, 14:35 25 мая 2021

Фото: pensioner.party

В Министерстве юстиции предложили упростить порядок взыскания штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами. Их хотят списывать со счетов должников автоматически и без участия приставов. Данную инициативу прокомментировал председатель правления регионального отделения партии пенсионеров в Тюменской области Владимир Селиванов.

"Автомобиль – это, как говорили классики "не роскошь, а средство передвижения", это помощник для семей. Но благодаря таким инициативам транспорт хотят сделать очередной обузой на шее автомобилистов. И для этого, оказывается, ради облегчения работы приставов можно пренебречь и правом на тайну вкладов, и правом на защиту интересов граждан в административном производстве. Партия пенсионеров категорически против подобных планов", - сказал Селиванов.

Основной акцент необходимо делать, по мнению общественника, на аспектах, делающих жизнь автовладельцев комфортной и безопасной.

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# Владимир Селиванов , Партия пенсионеров

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