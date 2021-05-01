В Тюмени назвали лучших пилотов в автомодельном спорте

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

70 спортсменов из Тюмени, Сургута, Ишима, Омска, Урая, Ялуторовска и Электростали боролись за награды чемпионата и первенства Тюменской области по автомодельному спорту, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Соревнования проводились на кордодроме Центра науки, экологии и спорта. Организаторы подготовили трассу для радиоуправляемых моделей с множеством отбойников, крутых виражей и длинных скоростных участков, а также кольцевой трек для скоростных моделей.

Итоги подводились в командном и личном зачетах. В командном зачете первенства в классе радиоуправляемых моделей победила команда ЦМИТ "Техноскаут", второе место – ДТиС "Пионер", "Кванториум", третье место – "Центр технических видов спорта".

В личном зачете победителями первенства в классе радиоуправляемых моделей стали Леонид Колесов, Максим Рудометкин, Юлия Самойленко и Леонид Колесов. В личном зачете победителями чемпионата в классе радиоуправляемых моделей стали Денис Коэмец, Александр Золотавин, Андрей Самойленко.

В командном зачете победили представители ЦМИТ "Техноскаут", второе место у тюменской команды "Золотой мотор", третья строчка у сборной Ишима.

В личном зачете победителями первенства в классе кордовых моделей стали Владимир Мартьянов, Алексей Кузьмин, Никита Фефелов, Владимир Щербаков, Александр Прищепа, Прохор Кальсин.

В командном зачете первенства в классе кордовых моделей победили представители ДТиС "Пионер", "Кванториум", второе место у команды ДТиС "Пионер", "Хайтек", третье место у ДТ "Кванториум".

В классе кордовых моделей победу одержали спортсмены федерации автомодельного спорта Тюменской области. На втором месте – представители дворца "Пионер", на третьем ЦМИТ "Техноскаут".

В личном зачете победителями чемпионата в классе кордовых моделей стали Ильшат Тазутдинов, Юрий Рябец, Владимир Кипер, Дмитрий Ударцев и Юлий Шилов.