В Тюменской области за ЕГЭ будут следить почти 1,5 тысячи камер и 200 онлайн-наблюдателей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 486 камер - по две на каждую аудиторию - обеспечат онлайн-трансляцию итоговой аттестации в 50 школах Тюменской области, на базе которых пройдут выпускные экзамены. Под наблюдение камер попадут также два региональных центра обработки информации, где принимаются и обрабатываются экзаменационные материалы и проводится их экспертная проверка.

Об этом сообщил директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Владимир Барвинский на пресс-конференции в ТОГИРРО.

"Наша задача - сделать проведение аттестации максимально объективной и прозрачной для всех выпускников. Проделана большая работа: мы полностью заменили программно-аппаратные комплексы на IP-камеры. Это позволяет не устанавливать персональные компьютеры, которые могут быть атакованы извне, а сразу передавать сигнал в центр обработки данных в зашифрованном виде в режиме реального времени", - рассказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Устойчивую работу оборудования обеспечивают мобильные бригады, которые готовы устранить неполадки, если они возникнут. Трансляцию в прямом эфире можно наблюдать на портале "Смотри.ЕГЭ". Как поясняют в Ростелекоме, камеры показывают участников экзаменов, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. При этом их расположение обеспечивает конфиденциальность содержания заполненных бланков регистрации и ответов, а также персональные данные участников аттестации.

"За проведением массовых экзаменов - по русскому языку и математике - будут следить онлайн-наблюдатели, всего около 200 человек, в основном сотрудники комитетов, а также студенты. Все прошли обучение и тестирование. Если они увидят нарушение порядка в ходе экзамена, то поставят метку, она попадет федеральным модераторам, затем в случае подтверждения будет отработана в пункте проведения экзамена и направлена в областной департамент для окончательного решения. На обработку метки в сумме дается 40 минут, дети в этом время еще находятся на экзамене", - рассказал начальник центра оценки качества образования ТОГИРРО Александр Пахомов.

Напомним, в 2021 году итоговую аттестацию пройдут 10,6 тыс. 11-классников Тюменской области. 25 мая выпускники Тюменской области начали сдавать ГВЭ, с 31 мая стартует ЕГЭ.

Татьяна Ковалева