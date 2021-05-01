Депутат Госдумы высоко оценил работу тюменского правительства во время ЧС

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Высокую оценку действиям властей Тюменской области при ЧС дал председатель экспертного Совета по вопросам лесного комплекса и деревообрабатывающей промышленности Госдумы Алексей Канаев.

"Все было сделано профессионально, в оптимальные сроки. Вовремя мобилизованы все силы и средства. К сожалению, люди часто недооценивают возможные риски от неосторожного обращения с открытым огнем, это приводит к очень печальным последствиям", - подчеркнул он в интервью корреспонденту Megatyumen.ru.

Особенно важным он считает то, что власти региона не оставили пострадавших один на один с бедой, оказывают всестороннюю поддержку.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор держит ситуацию на личном контроле, руководит оперативным штабом. Сейчас основной объем пожаров ликвидирован, угрозы населенным пунктам нет", - добавил Канаев.

Напомним, что с 11 мая в Тюменской области действует режим ЧС, посещать леса гражданам запрещено.