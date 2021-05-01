Тюменский водитель оштрафован за езду по площади у Центрального рынка

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Две тысячи рублей штрафа заплатит тюменский водитель за езду по площади у Центрального рынка в Тюмени, сообщает региональное ГИБДД.

Инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 19-летнего водителя автомобиля Hyundai Solaris после появления резонансного видео в соцсетях.

Студент третьего курса одного из колледжей сам приехал в ГИБДД после звонка полицейских. Перед этим он оплатил все имеющиеся у него штрафы за нарушения Правил дорожного движения, которых набралось 16. Пять из них – за незаконную тонировку стекол автомобиля.

Начинающий водитель привлечен к административной ответственности за езду по тротуару. Информация о его нарушении будет направлена в учебное заведение.