Тюменский водитель оштрафован за езду по площади у Центрального рынка
Две тысячи рублей штрафа заплатит тюменский водитель за езду по площади у Центрального рынка в Тюмени, сообщает региональное ГИБДД.
Инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 19-летнего водителя автомобиля Hyundai Solaris после появления резонансного видео в соцсетях.
Студент третьего курса одного из колледжей сам приехал в ГИБДД после звонка полицейских. Перед этим он оплатил все имеющиеся у него штрафы за нарушения Правил дорожного движения, которых набралось 16. Пять из них – за незаконную тонировку стекол автомобиля.
Начинающий водитель привлечен к административной ответственности за езду по тротуару. Информация о его нарушении будет направлена в учебное заведение.