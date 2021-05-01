В Тюменской области 18 пассажирских автобусов вышли на маршрут неисправными

| Фото: ГИБДД Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГИБДД Тюменской области ВКонтакте

596 автобусов проверили сотрудники ГИБДД в рамках мероприятия "Автобус" 25 мая. 18 из них вышли на маршрут в неисправном техническом состоянии, сообщает региональная ГАИ.

Выявлено 139 нарушений ПДД с участием автобусов. 58 нарушений связаны с не пристегнутыми ремнями безопасности.

Административные материалы составлены на 34-х должностных и юридических лиц за недостатки в организации пассажирских перевозок.

"С началом летнего периода автоинспекторы под особый контроль взяли организованные перевозки групп детей автобусами. Каждая детская перевозка согласовывается с органами ГИБДД. Сотрудники ГИБДД на маршрутах перевозок детей проверяют автобусы и безопасность перевозки, в том числе наличие сопровождающих, применение ремней безопасности и соответствие всем необходимых требованиям", - рассказали в ведомстве.