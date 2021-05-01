  • 26 мая 202126.05.2021среда
  • USD73,3963
    EUR89,9545
  • В Тюмени 17..19 С 7 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 18 пассажирских автобусов вышли на маршрут неисправными

Происшествия, 12:50 26 мая 2021

ГИБДД Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГИБДД Тюменской области ВКонтакте

596 автобусов проверили сотрудники ГИБДД в рамках мероприятия "Автобус" 25 мая. 18 из них вышли на маршрут в неисправном техническом состоянии, сообщает региональная ГАИ.

Выявлено 139 нарушений ПДД с участием автобусов. 58 нарушений связаны с не пристегнутыми ремнями безопасности.

Административные материалы составлены на 34-х должностных и юридических лиц за недостатки в организации пассажирских перевозок.

"С началом летнего периода автоинспекторы под особый контроль взяли организованные перевозки групп детей автобусами. Каждая детская перевозка согласовывается с органами ГИБДД. Сотрудники ГИБДД на маршрутах перевозок детей проверяют автобусы и безопасность перевозки, в том числе наличие сопровождающих, применение ремней безопасности и соответствие всем необходимых требованиям", - рассказали в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , ГИБДД , рейд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:50 26.05.2021В Тюменской области 18 пассажирских автобусов вышли на маршрут неисправными
12:41 26.05.2021В Тюмени следователи выясняют, почему 25-летний мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки
12:10 26.05.2021Один человек погиб и десять пострадали в авариях на дорогах Тюменской области за сутки
11:47 26.05.2021Площадь природных пожаров в Тюменской области сократилась более чем в два раза