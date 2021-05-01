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Ирина Андреева представит тюменскую деревенскую прозу в Литературно-краеведческом центре

Общество, 08:37 27 мая 2021

централизованная городская библиотечная система | Фото: централизованная городская библиотечная система

Творческая встреча с писательницей Ириной Андреевой состоится в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 28 мая, начало - в 16 часов, сообщает городской департамент культуры.

Ирина Андреева – тюменский прозаик, член Союза писателей России – родилась в 1961 году в Абатском районе Тюменской области в многодетной крестьянской семье. По образованию – строитель, но писать начала с ранних лет. Ее первые небольшие рассказы публиковались в районной газете "Красное знамя". Первая книга – "Знак бесконечности" – вышла в свет в 2010 году.

Писательница работает в жанре искренней и душевной деревенской прозы. Основные темы творчества Ирины Андреевой – проблемы человеческих взаимоотношений, поиск и утверждение нравственных ценностей: добра, милосердия, сострадания и справедливости. Неизменно вызывают читательскую симпатию герои произведений – простые люди, искренне и непосредственно размышляющие о добре и зле, честные и совестливые.

На встрече в Литературно-краеведческом центре Ирина Андреева презентует два новых литературных сборника: "Клин-баба" и "Сто первый снег", ответит на вопросы читателей и поделится творческими планами.

Приглашаем к участию всех, кто интересуется современной тюменской литературой. Контактный телефон для справок и записи 8 (3452) 46-45-79.

Познакомиться с произведениями Ирины Андреевой можно на сайте "Электронная библиотека тюменского писателя".

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# Литературно-краеведческий центр

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