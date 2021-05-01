В Тюмени на четырех улицах и двух СНТ идет ремонт дорог по нацпроекту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дороги по улицам Республики, Н. Чаплина, Московский тракт, Старый Тобольский тракт и подъезды к садовым обществам "Яровское" и "Агросад" ремонтируют в эти дни в Тюмени по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

По информации пресс-службы города, ремонтные работы ведутся без полного перекрытия движения, чтобы не создавать неудобства горожанам.

Для быстрого приведения дорог в нормативное состояние используется метод фрезерования. В случае необходимости проводится замена слабых участков оснований, устройство выравнивающего слоя. Дорожники готовят полотно к дальнейшей укладке нового покрытия.

Срок гарантийных обязательств на покрытие составляет четыре года. При этом на всем протяжении срока ведется мониторинг состояния верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В случае его разрушения подрядные организации исправляют дефекты за свой счет.

Напомним, всего в 2021 году в Тюмени по нацпроекту отремонтируют 17 км дорог.