  • 26 мая 202126.05.2021среда
  • USD73,3963
    EUR89,9545
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени оборудовали 14 площадок для отдыха горожан

Общество, 18:36 26 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 площадок оборудовали в Тюмени для отдыха горожан. На них, а также на Гилевскую рощу не распространяются запрет на посещение лесов, связанный с профилактикой природных пожаров, сообщает департамент городского хозяйства.

Полный список оборудованных зон отдыха размещен на сайте городской администрации.

Жителям Тюмени напоминают о действии запрета на посещение городских лесов до 10 июня. Нельзя разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне и углях. Ограничения связаны с введением на территории региона особого противопожарного режима и наступлением IV и V классов пожарной опасности по погодным условиям.

Запрет не распространяется на граждан, которые патрулируют леса, проводят мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, содержанию и уборке городских лесов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Гилевская роща , зоны отдыха , пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 26.05.2021Воздух в Тюмени очистился от смога
19:05 26.05.2021В Югре потушили все действующие лесные пожары
18:58 26.05.2021В Заводоуковске возобновят кинопоказы под открытым небом
18:47 26.05.2021Тюменцев приглашают на лекцию о революции искусственного интеллекта