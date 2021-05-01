В Тюмени оборудовали 14 площадок для отдыха горожан

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 площадок оборудовали в Тюмени для отдыха горожан. На них, а также на Гилевскую рощу не распространяются запрет на посещение лесов, связанный с профилактикой природных пожаров, сообщает департамент городского хозяйства.

Полный список оборудованных зон отдыха размещен на сайте городской администрации.

Жителям Тюмени напоминают о действии запрета на посещение городских лесов до 10 июня. Нельзя разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне и углях. Ограничения связаны с введением на территории региона особого противопожарного режима и наступлением IV и V классов пожарной опасности по погодным условиям.

Запрет не распространяется на граждан, которые патрулируют леса, проводят мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, содержанию и уборке городских лесов.