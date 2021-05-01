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Дачникам и жителям коттеджных поселков в пригороде Тюмени прокачали мобильный интернет

Общество, 15:35 26 мая 2021

МТС | Фото: МТС

В восьми коттеджных застройках и пяти СНТ в пригороде Тюмени улучшилось качество связи. Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям жилого квартала "Зеленые аллеи", коттеджных поселков "Зеленые холмы", "Новокаменский", "Килки", коттеджной застройки вблизи деревень Паренкина, Субботина, Малиновка и Головина.

Также МТС "разогнал" скорости интернета в районах садовых товариществ "Строитель" по Ирбитскому тракту, "Лесник-2" в районе станции Подъем, "Сигнал" в микрорайоне Труфаново, "Приозерное" у оз. Андреевское и "Лаванда" на Салаирском тракте.

"Сегодня мобильный интернет МТС стандарта 4G доступен более чем в 50 загородных массивах, и дальше эта цифра будет только расти", - подчеркнула исполняющая обязанности директора МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова

Чтобы сделать пребывание за городом еще более комфортным, дачники могут воспользоваться комплексным предложением, куда входят одновременно четыре услуги: спутниковое телевидение, мобильная связь, мобильный доступ в интернет через роутер на несколько устройств и подписка на онлайн-кинотеатр KION. Подробнее по ссылке.

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