На фестивале "КинЗА" в Тюмени покажут лучшее отечественное документальное кино

| Фото: www.tumgik.ru | Фото: www.tumgik.ru

XI фестиваль документального кино "КинЗА" пройдет в Тюмени с 3 по 19 июня 2021 года. Он откроется 3 июня в концертном зале Тюменского государственного института культуры, начало в 17 часов. Событие вновь пройдет под слоганом #смотрироссийское, сообщает Тюменский государственный институт культуры.

В программе – фильмы о Великой Отечественной войне, киноленты о культуре народов России, картины, посвященных великим деятелям российской культуры

Главная задача кинофестиваля – широкий некоммерческий показ лучшего документального российского кино, а также создание условий для творческих контактов профессионалов со зрителями показ регионального документального кино.

По мнению исполняющего обязанности ректора Тюменского института культуры Игоря Омельченко, документальное кино нужно рассматривать как важнейший образовательный ресурс.

Вход на показы в концертном зале Тюменского института культуры ограничен. Допускаются только студенты, преподаватели и сотрудники Тюменского государственного института культуры. Показы организованы с соблюдением мер профилактики.