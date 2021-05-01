Об изменивших мир стереотипах расскажут на "Шоу коротких историй" в Тюмени

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Стереотипы, которые изменили мир, станут темой "Шоу коротких историй", которое начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 28 мая в 19 часов, сообщают организаторы.

Герои из разных отраслей расскажут, какие из стереотипов мешают развиваться, а какие помогают двигаться вперед.

Перед слушателями выступят художник, рисующий комиксы, издатель, организатор и участник выставок и фестивалей Георгий Елаев. Он занимается в лаборатории симультанного перформанса, учится в кураторской школе проекта NEMOSKVA.

Музыкант, фотограф, путешественник Евгений Писарченко расскажет об участии в международных фестивалях Ural Music Night 2020 и 2021, а также фестиваля Art Prospect 2020.

С информацией о других спикерах можно ознакомиться по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+. Вход — свободный донат. Зарегистрироваться можно по ссылке.