Названы основные причины пожаров в Тюменской области
Большая часть действующих лесных пожаров в Тюменской области носит антропогенный фактор, при этом распространение огня идет из-за неблагоприятных погодных условий, сильного ветра и отсутствия осадков.
Об этом сообщил директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов в прямом эфире в официальном сообществе "Тюменская область".
Среди причин пожаров - неосторожный или умышленный поджог, активность охотников и рыбаков в поймах рек, сельскохозяйственные палы, которые официально запрещены, но все равно фиксируются.
"В условиях шквалистых порывов до 30-35 метров в секунду и резких изменений направления ветра лесопожарным, спасателям и добровольцам приходится оперативно маневрировать, чтобы сдерживать распространение огня, локализовать его и ликвидировать", - подчеркнул Остроумов.
Дарья Казакова