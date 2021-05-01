Названы основные причины пожаров в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большая часть действующих лесных пожаров в Тюменской области носит антропогенный фактор, при этом распространение огня идет из-за неблагоприятных погодных условий, сильного ветра и отсутствия осадков.

Об этом сообщил директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов в прямом эфире в официальном сообществе "Тюменская область".

Среди причин пожаров - неосторожный или умышленный поджог, активность охотников и рыбаков в поймах рек, сельскохозяйственные палы, которые официально запрещены, но все равно фиксируются.

"В условиях шквалистых порывов до 30-35 метров в секунду и резких изменений направления ветра лесопожарным, спасателям и добровольцам приходится оперативно маневрировать, чтобы сдерживать распространение огня, локализовать его и ликвидировать", - подчеркнул Остроумов.

Дарья Казакова