Воздух в Тюмени очистился от смога

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повторные исследования воздуха в Тюмени за сутки показали отсутствие превышения содержания в атмосфере продуктов горения, окиси серы, микрочастиц пыли. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Андрей Накатаев.

Ситуация в Тюмени пришла в норму, угрозы для жизни и здоровья людей нет, подчеркнул он.

Напомним, запах гари в Тюмени 26 мая мог быть следствием смены направления ветра, который принес в областной центр дым от природных пожаров в Ярковском и Вагайском районах.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит мониторинг состояния окружающей среды с начала пожароопасного сезона. Результаты исследований ежедневно размещаются на официальном портале ведомства.

Евгений Бабенко