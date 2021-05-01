Воздух в Тюмени очистился от смога
Повторные исследования воздуха в Тюмени за сутки показали отсутствие превышения содержания в атмосфере продуктов горения, окиси серы, микрочастиц пыли. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Андрей Накатаев.
Ситуация в Тюмени пришла в норму, угрозы для жизни и здоровья людей нет, подчеркнул он.
Напомним, запах гари в Тюмени 26 мая мог быть следствием смены направления ветра, который принес в областной центр дым от природных пожаров в Ярковском и Вагайском районах.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит мониторинг состояния окружающей среды с начала пожароопасного сезона. Результаты исследований ежедневно размещаются на официальном портале ведомства.
Евгений Бабенко