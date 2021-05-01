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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Воздух в Тюмени очистился от смога

Общество, 19:14 26 мая 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повторные исследования воздуха в Тюмени за сутки показали отсутствие превышения содержания в атмосфере продуктов горения, окиси серы, микрочастиц пыли. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Андрей Накатаев.

Ситуация в Тюмени пришла в норму, угрозы для жизни и здоровья людей нет, подчеркнул он.

Напомним, запах гари в Тюмени 26 мая мог быть следствием смены направления ветра, который принес в областной центр дым от природных пожаров в Ярковском и Вагайском районах.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит мониторинг состояния окружающей среды с начала пожароопасного сезона. Результаты исследований ежедневно размещаются на официальном портале ведомства.

Евгений Бабенко

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# воздух , пожароопасный сезон , Роспотребнадзор

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