Недочеты на первой в Тюмени турборазметке устранят в ближайшее время

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Несколько незначительных недочетов в нанесении дорожных линий на первой в Тюмени турборазметке на кольце Мельникайте и Ставропольской устранят в ближайшее время. Таковы результаты мониторинга, который провели представители ГИБДД и администрации Тюмени.

Кроме того, здесь будут установлены дополнительные дорожные знаки "Движение по полосам", дублирующие разметку, а также предусмотрят аншлаги, предупреждающие о наличии турборперекрестка, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Преимущество новой схемы организации движения в том, что водитель при въезде на кольцо по полосе движения покидает его по ней же, не перестраиваясь и не предпринимая дополнительных маневров, его действия направляет дорожная разметка. При этом увеличивается пропускная способность кольцевого пересечения, несмотря на то, что количество полос на кольце уменьшилось до двух, а также снижается число конфликтных ситуаций. К тому же схема мотивирует водителей соблюдать правила дорожного движения.

Кольцевая развязка на пересечении улиц Мельникайте и Ставропольской до недавнего времени была аварийной. "В 2020 году здесь произошло четыре аварии с пострадавшими. Зарегистрировано 86 столкновений автомобилей с материальным ущербом, то есть мелкие аварии случались здесь примерно два раза в неделю, - отметил начальник отделения дорожного надзора управления ГИБДД по Тюменской области Максим Зайцев. - В этом году зафиксировано 14 мелких ДТП, пострадавших нет".

Причина повышенной аварийности – нарушения правил автомобилистами. Водители совершают маневры не из своего ряда, "подрезают" друг друга, создавая конфликтные ситуации.

"Горожане неоднократно обращались в администрацию города Тюмени с просьбой изменить организацию движения на кольцевом пересечении, - рассказал начальник отдела организации дорожного движения и безопасности дорожного движения администрации Тюмени Антон Иванькович, - именно поэтому мы решили применить новую схему, которая уже показала эффективность в снижении аварийности в Москве, Санкт-Петербурге, с успехом применяется в европейских странах".