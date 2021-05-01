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В Тюменской филармонии пройдет концерт ко дню рождения Пушкина

Общество, 08:37 31 мая 2021

kto72.ru

Хоровая капелла Тюменской филармонии выступит с концертом ко дню рождения Александра Пушкина 4 июня, начало в 19 часов, сообщают организаторы.

Прозвучат музыкальные произведения на стихи А.С. Пушкина, хор девушек из оперы "Евгений Онегин" П.И. Чайковского, русские народные песни, хор из цикла к драме Алексея Толстого "Царь Федор Иоаннович" Г. Свиридова и многие другие.

Художественный руководитель Хоровой капеллы – заслуженный артист России Альберт Мишин, главный хормейстер – Вера Бурковская.

Цена билетов 200 -300 рублей. Телефон для справок 68-78-78.

Возрастное ограничение 6+.

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# концерт , Тюменская филармония , хоровая капелла

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