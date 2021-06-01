Новых открытий и верных друзей пожелал юному поколению Тюменской области Александр Моор

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Дети – это наши самые сокровенные, большие надежды и смысл жизни. Для них мы работаем, строим, развиваем экономику и благоустраиваем города и поселки. Стараемся, чтобы ребенок был окружен заботой и любовью. Ради их счастливого будущего мы говорим о проблемах защиты прав и интересов подрастающего поколения.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Международным днем защиты детей.

По его словам, в регионе многое делается для семей с детьми. Не остаются без внимания юные тюменцы с ограниченными возможностями и те, кто в силу обстоятельств оказался лишен родительской ласки. Оказывается поддержка общественным инициативам, направленным на сохранение детского здоровья, создание условий для воспитания и формирования личности ребенка, целеустремленного и активного, любознательного и ответственного, умеющего учиться и трудиться, уважающего старших, почитающего семью и традиции, преданного родному краю.

"От души желаю юному поколению Тюменской области здоровья, удачи и успехов! Новых открытий и верных друзей! Теплого и наполненного яркими, полезными и интересными событиями лета! Счастья и благополучия!", - сказал Александр Моор.