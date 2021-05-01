Тюменские ученые занимаются лесовосстановлением по новой технологии

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Перейти от сезонного выращивания посадочного материала к круглогодичному планируют тюменские и екатеринбургские ученые - участники проекта "Защита сеянцев лесных пород с закрытой корневой системой (ЗКС) в индустриальных теплицах" Западно-Сибирского НОЦ, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Значение лесовосстановительных мероприятий с помощью новых технологий высоко актуально, как один из способов решения глобальной задачи биологической секвестрации избыточного углерода из атмосферы, так и для устранения последствий лесных пожаров, которые в последние годы нанесли значительный урон лесным богатствам Урала и Западной Сибири", – отметил первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков.

Проект ЗапСибНОЦ ТюмГУ выполняет совместно с Уральским лесотехническим университетом, студенты и сотрудники которого высадили сеянцы хвойных и лиственных растений на территории учебно-опытного лесхоза.

В грунт высажены сеянцы сосны, ели и лиственницы, выращенных по технологии "закрытой корневой системы", а также черенковых саженцев различных видов тополей и ив, укорененных в лабораторных условиях.

Посадка лесных насаждений выполняется по проекту "Защита сеянцев лесных пород с закрытой корневой системой (ЗКС) в индустриальных теплицах" Западно-Сибирского НОЦ под руководством доцента Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Антона Оплетаева. Экспериментальная часть работы идет на базе лаборатории экологической физиологии растений и экспериментальной фитоэкологии X-BIO Тюменского государственного университета.

Саженцы древесных растений были выращены в зимнее время в теплицах АО "Тепличное" в п. Садовом. Работы в поле по посадке саженцев будут выполняться в несколько этапов. При проведении опыта по укоренению черенков тополей и ив планируется высадить более 1 тыс. черенков, столько же будет высажено сеянцев хвойных пород.