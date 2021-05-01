Тюменская студентка выиграла конкурс посольства Франции

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Четверокурсница Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Арина Кокшарова одержала победу в международном конкурсе "Ассистенты русского языка во Франции" посольства Франции. В новом учебном году она будет преподавать русский язык как иностранный французским школьникам в одном из средних учебных заведений французского города Клермон-Ферран, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Программа студенческой мобильности "Ассистенты русского языка во Франции" полностью финансируется посольством Франции в России и направлена на оказание поддержки студентам в получении дополнительных знаний в области методики преподавания иностранных языков и первого педагогического опыта.

Тюменский государственный университет является партнером посольства Франции в России с 2004 года, студенты и преподаватели ТюмГУ активно участвуют во французских проектах и многократно становились победителями различных конкурсов.

Конкурс ассистентов и лекторов русского языка во Франции проводится ежегодно, процедуру подачи документов сопровождает и дает подробную информацию об участии в этом и других конкурсах Региональный центр франко-российского сотрудничества.