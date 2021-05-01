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Тюменская студентка выиграла конкурс посольства Франции

Общество, 17:46 27 мая 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Четверокурсница Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Арина Кокшарова одержала победу в международном конкурсе "Ассистенты русского языка во Франции" посольства Франции. В новом учебном году она будет преподавать русский язык как иностранный французским школьникам в одном из средних учебных заведений французского города Клермон-Ферран, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Программа студенческой мобильности "Ассистенты русского языка во Франции" полностью финансируется посольством Франции в России и направлена на оказание поддержки студентам в получении дополнительных знаний в области методики преподавания иностранных языков и первого педагогического опыта.

Тюменский государственный университет является партнером посольства Франции в России с 2004 года, студенты и преподаватели ТюмГУ активно участвуют во французских проектах и многократно становились победителями различных конкурсов.

Конкурс ассистентов и лекторов русского языка во Франции проводится ежегодно, процедуру подачи документов сопровождает и дает подробную информацию об участии в этом и других конкурсах Региональный центр франко-российского сотрудничества.

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# лингвистика , ТюмГУ

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