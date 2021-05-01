Профессор Олег Данилов: организация общественного транспорта в Тюмени изменилась в лучшую сторону

| Фото: скриншот с видео с YouTube-канала "Точка кипения — Тюмень" | Фото: скриншот с видео с YouTube-канала "Точка кипения — Тюмень"

Система организации общественного транспорта в Тюмени за последние годы изменилась в лучшую сторону. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин ТИУ, доктор технических наук, профессор Олег Данилов. Свою точку зрения он высказал в беседе с автором проекта "Россия читает" Алексеем Нелаевым в пространстве "Точка кипения – Тюмень" 27 мая.

Олег Данилов подчеркнул, что в рейтингах, отчетах экспертов Тюмень находится на первых позициях с точки зрения организации работы пассажирского общественного транспорта. Удачной идей он считает создание в областной столице структуры, решающей задачи, связанные с организацией дорожного движения, организации работы общественного транспорта, — МКУ "Тюменьгортранс".

"Там подобралась хорошая команда. Они организовали систему диспетчеризации транспорта. Она является одной из лучших в Российской Федерации. К нам даже приезжают учиться, перенимать опыт. Одними из первых вместе с нами они придумали систему адаптивного регулирования дорожного движения. Речь идет об адаптивных светофорах", — добавил профессор.

Отдельно в интервью Олег Данилов сказал об организации парковочного пространства. Эта задача также была решена вместе с МКУ "Тюменьгортранс".

"Пока это не реализовано в связи с пандемией. Но все спроектировано, паркоматы установлены, система выстроена, уже есть методики расчета стоимости парковки. Мы хотим, чтобы Тюмень продолжала становиться городом европейского типа, когда все по порядку, все регламентировано, нет автомобилей на газонах, на тротуарах, детских площадках, когда безопасность движения находится на хорошем уровне", — поделился он.

Полное интервью с Олегом Даниловым можно посмотреть по ссылке.

Инна Пахомова