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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В выходные в Тюмени потеплеет до 30 градусов

Общество, 09:35 28 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жаркая погода установится в Тюмени в ближайшие выходные, 29 и 30 мая.

По данным центра Фобос, в субботу, 29 мая, в Тюмени ожидается днем до плюс 29 градусов, ночью до плюс 16. В течение суток синоптики прогнозируют сильный юго-западный ветер с порывами до 9 м/с.

В воскресенье, 30 мая, воздух днем прогреется до плюс 30. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 17, возможен небольшой дождь.

Следующая неделя начнется с понижения температуры воздуха. В понедельник, 31 мая, максимальная дневная температура воздуха составит плюс 17 градусов. В ночные часы похолодает до плюс 7.

1 и 2 июня дневная температура воздуха составит от 13 до 15 градусов выше ноля, в ночные часы – до плюс 7.

Любовь Голышева

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