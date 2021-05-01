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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Штрафы за нарушение особого противопожарного режима увеличены

Общество, 16:41 27 мая 2021

Фото оперативного штаба Тюменской области | Фото оперативного штаба Тюменской области

Штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях во время особого противопожарного режима возрастают, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Ведомство напоминает, что административная ответственность прописана в законодательстве РФ. Во время особого противопожарного режима запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание листвы, мусора, использование мангалов и иных приспособлений для приготовления пищи с помощью открытого огня. Жечь сухую траву на полях, граничащих с лесами, тоже запрещено.

Граждан просят сообщать о случаях возгорания сухой травы или леса на прямую линию лесной охраны: 8 (800)100-94-00.

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# пожароопасный сезон

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