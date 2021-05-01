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В Тобольском районе ужесточен режим охраны памятников природы

Общество, 18:52 27 мая 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Режим охраны памятников природы ужесточен на территории Тобольского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Департамент недропользования и экологии изменил требования к охране памятников природы регионального значения "Карташовский бор" и "Медянская роща".

В дополнение к ранее действующим ограничениям введены запреты на стоянку и проезд самоходных средств передвижения, предоставление земельных участков для всех видов использования в границах природного памятника, в том числе под строительство объектов, организацию фермерского хозяйства и использование открытого огня. А еще заготовку ягод, грибов и недревесных ресурсов.

За нарушение режима предусмотрена административная ответственность, за причинение ущерба особо охраняемым территориям - уголовная.

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