В Тобольском районе ужесточен режим охраны памятников природы

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Режим охраны памятников природы ужесточен на территории Тобольского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Департамент недропользования и экологии изменил требования к охране памятников природы регионального значения "Карташовский бор" и "Медянская роща".

В дополнение к ранее действующим ограничениям введены запреты на стоянку и проезд самоходных средств передвижения, предоставление земельных участков для всех видов использования в границах природного памятника, в том числе под строительство объектов, организацию фермерского хозяйства и использование открытого огня. А еще заготовку ягод, грибов и недревесных ресурсов.

За нарушение режима предусмотрена административная ответственность, за причинение ущерба особо охраняемым территориям - уголовная.