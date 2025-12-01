  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Пожилая женщина попала под колеса автобуса на улице Республики в Тюмени

Происшествия, 12:41 16 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На дорогах Тюмени обострилась аварийная обстановка. За сутки, 15 декабря, в городе сбиты три пешехода – на улицах Республики и Волгоградской. Двое из них переходили улицу вне пешеходного перехода.

Об этом сообщила начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

"На регулируемом пешеходном переходе на ул. Республики у ДК "Строитель" под колеса автобуса попала 80-летняя женщина, она получила травмы. Сейчас выясняется, на какой сигнал светофора ехал водитель автобуса", - отметила Анжела Борисова.

Всего за сутки в Тюменской области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, травмы в них получили 11 человек. Среди нарушений – выезд на встречную полосу и нарушение очередности проезда перекрестков. Из-за них в авариях пострадали восемь человек.

Любовь Голышева

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , пешеходы

﻿
