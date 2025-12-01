  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Новогодние мероприятия организуют в социальных гостиных в Тюмени

Общество, 11:57 16 декабря 2025

Мероприятия, посвященные наступающему Новому году, организуют в социальных гостиных в Тюмени в ближайшую неделю.

Как сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, с 17 по 19 декабря в центре развития творчества детей и юношества "Бригантина" (ул. Маршака, 5/2) пройдет творческий конкурс "Новогоднее волшебство". Начало в 12 часов.

В детско-юношеском центре "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) продолжится плетение маскировочных сетей. Желающих ждут с 14 до 20 часов 17 декабря. Помочь в создании масксетей можно и в детско-юношеском центре "Авангард" имени Героя России Ж.Н. Раизова (ул. Энергетиков, 45а). Работа здесь ведется в будние дни с 9 часов.

Возрастное ограничение: 6+

