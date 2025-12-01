  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Тюменская область - в лидерах всероссийской акции по сбору макулатуры

Общество, 12:08 16 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

48 тонн макулатуры собрали и направили на переработку в Тюменской области в осеннем сезоне всероссийской акции "БумБатл". По этому показателю тюменцы вошли в десятку лидеров среди крупных регионов страны, сообщает областной департамент недропользования и экологии.

Напомним, инициатива реализуется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Только за три осенних месяца к ней присоединились более 18,1 тыс. жителей региона. Активно проявили себя детские сады, школы, колледжи, техникумы, вузы, органы государственной власти, администрации городских и муниципальных округов, предприятия, организации и индивидуальные участники.

# макулатура , национальный проект Экологическое благополучие , нацпроекты , экология

