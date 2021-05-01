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Тобольские хирурги осваивают новые методы малотравматичных вмешательств

Общество, 13:03 28 мая 2021

Областная больница №3 | Фото: Областная больница №3

Новые методы малотравматичных хирургических вмешательств осваивают тобольские травматологи, сообщает Областная больница №3.

Мастер-класс для травматологов на примере двух операций провел ведущий специалист в области интрамедуллярного остеосинтеза переломов костей конечности Александр Капранов.

Технология закрытого интрамедуллярного остеосинтеза используется тобольсками хирургами-ортопедами на протяжении нескольких лет. Малоинвазивное и малотравматичное вмешательство подразумевает установку массивных стержней внутрь костей с их фиксацией посредством блокирующих винтов.

Благодаря использованию современного рентгеновского оборудования, позволяющего осуществлять постоянный контроль за ходом операции, эффективность этого метода кратно возросла. Такие операции проводятся в Областной больнице №3 ежедневно на плечевых, локтевых, лучевых, бедренных костях и костях голени. Современный инструментарий предполагает выполнение интрамедуллярного остеосинтеза без рентгена.

Сейчас перед тобольскими травматологами стоит задача максимально эффективно использовать весь доступный хирургический инструмент для минимизации лучевой нагрузки в ходе операции. На примере пациентов с переломами бедренной и плечевой костей травматолог Александр Капранов показал возможности специального инструментария, предназначенного для выполнения интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза этих переломов.

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# областная больница № 3 , Тобольск , хирурги

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