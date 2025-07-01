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Водитель автомобиля Mazda погиб в аварии на окраине Тобольска

Происшествия, 22:06 16 июля 2025

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

45-летний водитель автомобиля Mazda погиб в ДТП на 253-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 16 июля.

На окраине Тобольска столкнулись Scania с полуприцепом и Mazda. По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза.

“В результате ДТП 45-летний водитель иномарки, житель Нягани, погиб. Ранения получили двое его детей – дочь 19 лет и 15-летний сын”, – сказали в региональной Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Межрайонной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

“Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, поставлены на контроль”, – заверили в надзорном органе.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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