Водитель автомобиля Mazda погиб в аварии на окраине Тобольска
45-летний водитель автомобиля Mazda погиб в ДТП на 253-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 16 июля.
На окраине Тобольска столкнулись Scania с полуприцепом и Mazda. По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза.
“В результате ДТП 45-летний водитель иномарки, житель Нягани, погиб. Ранения получили двое его детей – дочь 19 лет и 15-летний сын”, – сказали в региональной Госавтоинспекции.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Межрайонной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
“Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, поставлены на контроль”, – заверили в надзорном органе.