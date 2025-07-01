Тюменским школьникам рассказали о борьбе с пожарами и спасении людей

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Экскурсию в пожарно-спасательной части № 14 ГУ МЧС России по Тюменской области провели для детей из пришкольного лагеря тюменской гимназии № 16, сообщает пресс-служба ведомства.

Ребятам рассказали о служебных буднях сотрудников МЧС России. Они узнали, как пожарные тушат пожары, спасают людей в ДТП, помогают при наводнениях, ищут заблудившихся в лесу. Школьникам показали пожарную автоцистерну, они примерили каски и боевую одежду, подержали в руках настоящий ствол, увидели, как быстро огнеборцы собираются на вызов.

Сотрудники ПСЧ Дмитрий Белецкий и Андрей Шелудков напомнили ребятам правила поведения в экстренных ситуациях: как вызвать пожарных по номеру 101 или 112 и почему нельзя прятаться в квартире во время пожара, как безопасно вести себя на водоемах и в лесу.