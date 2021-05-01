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В Тюмени выходы на 9 крыш закрыли замками

Общество, 12:21 28 мая 2021

"Молодая гвардия" Тюменской области | Фото: "Молодая гвардия" Тюменской области

Более 60 крыш проверили молодогвардейцы Тюмени за полтора месяца. Девять крыш оказались открытыми. На каждую незапертую дверь повесили замки, а ключи от них передали работникам управляющих компаний, сообщает "Молодая гвардия" Тюменской области.

Обследование молодогвардейцы провели в связи с многочисленными жалобами жителей: с наступлением весны количество сообщений о пребывании подростков и детей на крышах увеличилось почти в два раза.

Подъезды снабдили специальными наклейками "Проход на крышу запрещен". Они размещены на последних этажах перед входом на крышу, а "Вход на крышу в доме закрыт" на доску объявлений у подъездов, чтобы дети видели, что крыши закрыты.

"К сожалению, не все управляющие компании идут на контакт. В процессе мониторинга мы поняли, что не все управляющие компании соблюдают закон о закрытых крышах. Были случаи, когда отсутствие замков списывали на проведение капитального ремонта, который по официальным данным запланирован через 20 лет", – сообщил руководитель местного отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.

Молодогвардейцы продолжат проверять дома по жалобам жителей. Оставить заявку можно в группе ВКонтакте "Молодая гвардия Тюмень".

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# крыши , Молодая гвардия , подростки

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