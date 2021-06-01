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Фестиваль авторской песни в Тобольске пройдет по пяти номинациям

Общество, 09:51 01 июня 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Фестиваль авторской песни "Струны Тобольска" пройдет в городе с 26 по 27 июня, сообщает городская администрация.

Исполнить авторские песни во Дворце творчества детей и молодежи и в саду Ермака приглашают детей и молодежь Тобольска, клубы авторской песни, семейные ансамбли, творческие коллективы, авторов и исполнителей песен.

Фестиваль проводится по номинациям: "Авторы-исполнители песен", "Исполнители песен", "Дуэты, ансамбли до 18 лет", "Дуэты, ансамбли старше 18 лет" и "Семейные ансамбли".

Проект реализуется в рамках программы "Формула хороших дел". Заявки на участие принимаются до 20 июня на электронную почту tobsutur@mail.ru.

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# бардовский фестиваль , Тобольск

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