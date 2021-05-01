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Спасатели Курганской области работают последний день в Тюменском районе

Общество, 12:30 28 мая 2021

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Отряд спасателей Курганской области работает последний день в Тюменском районе.

По информации пресс-службы администрации муниципалитета, курганская команда в составе 27 человек вместе с коллегами из управлении МЧС Свердловской и Челябинской областей, Пермского края прибыла в регион на помощь для тушения масштабных природных пожаров.

С 10 мая на территории Тюменского района было зафиксировано 23 лесных пожара общей площадью более 4 тыс. 500 га. Было привлечено более 200 волонтёров, более 100 единиц техники и более 500 человек личного состава.

Глава района Светлана Иванова отметила сплоченность и отвагу огнеборцев. "Надеемся, что такое больше не повторится, и знаем, что в трудную минут нам есть на кого положиться, к кому обратиться за помощью", - сказала она.

Глава Тюменского района вручила благодарность командиру отряда, майору внутренних войск Сергею Кузнецову.

Юные вокалистки Червишевского дома культуры организовали для спасателей небольшой концерт.

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# пожароопасный сезон , спасатели

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