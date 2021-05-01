Кардиолог из Тюмени назвала COVID-19 триггером для сердечных болезней

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

COVID-19 – это триггер, усугубляющий у переболевшего им человека, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Такими предварительными выводами с участниками XI Международного конгресса "Кардиология на перекрестке наук", который в режиме онлайн прошел 25-27 мая, поделилась заведующая лабораторией инструментальной диагностики Тюменского кардиологического научного центра, доктор медицинских наук Елена Ярославская.

В медицине триггером называют некий фактор, провоцирующий какое-либо неблагоприятное состояние пациента или обострение хронического заболевания.

"COVID-19 – это часть нашей жизни, теперь от этого никуда не деться, но это не вся жизнь, поэтому COVID-19 были посвящены несколько докладов на разных секциях и отдельный симпозиум, на котором я представила наши собственные результаты", - рассказала она на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

В середине июля 2020 года ученые кардиоцентра начали собственные исследования по договору с крупнейшим моноинфекционным госпиталем на базе областной клинической больницы № 1. 380 пациентов госпиталя через три месяца после выздоровления и выписки были полностью обследованы специалистами центра. "Это объем выборки, рассчитанный специальными методами, который позволит сделать достаточно представительный анализ, - пояснила она. - Нам удалось уже проанализировать результаты первых 106 пациентов. Это пока не весь планируемый срез, но показательно, то, что больше половины этих людей страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями - артериальная гипертония, ишимическая болезнь сердца. Создается ощущение, что ковид – это триггер. Если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой на входе в ковид, то на выходе они будут однозначно прогрессировать. И можно ждать неожиданностей. Основной вывод – человеку, переболевшему ковидом обязательно нужно наблюдаться у кардиолога. Если человек перенес ковид и сохраняются какие-то жалобы - обязательно к кардиологу".

Российский национальный конгресс кардиологов проводится с 2009 года для реализации государственной политики по модернизации здравоохранения, содействия повышению качества оказания специализированной помощи населению, снижения заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, показатели которых занимают первое место в структуре общей смертности населения России и составляют около 60%. В 2021 году он впервые прошел в режиме онлайн и, по словам Елены Ярославской, имел большой успех.

В конгрессе приняло участие более 1600 участников из почти 200 городов и 10 стран. Было 129 лекторов, представлено 97 докладов. В сборник докладов вошло 155 тезисов.

Ведущие ученые обсудили вопросы кардиологии и смежные специальностей, фундаментальные исследования в кардиологии, новые подходы в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, неинвазивные визуализирующие методики в кардиологии, новые медицинские технологии в кардиологии, вопросы интервенционной кардиологии, проблемы нарушения ритма сердца: диагностика, лечение и профилактика осложнений, состояние детской кардиологии, эпидемиологию и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, проблемы реабилитации кардиологических больных, совершенствование организации кардиологической службы.