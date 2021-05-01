Закон о просветительской деятельности в России вступит в силу 1 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закон о просветительской деятельности в РФ вступает в силу с 1 июня, сообщает Государственная дума.

Закон о просветительской деятельности вводит определение просветительской деятельности, устанавливает, кто может ею заниматься, вводит ограничения по использованию этой деятельности для разжигания розни и побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ. Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля установит правительство.

C 1 июня юрлицам и ИП запрещено предоставлять своим работникам и другим физлицам корпоративную мобильную связь без внесения сведений о них в Единую систему идентификации и аутентификации. Абоненты смогут заключать договор с оператором дистанционно.

1 июня вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. Следующий этап — с 1 сентября 2021 года маркировка станет обязательной для молочной продукции остальных категорий сроком годности более 40 дней. Добровольная маркировка молочных продуктов началась с 20 января этого года.