Тюменцы за удачное видео о социальных проектах могут получить 1 млн рублей

| Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте

Прием заявок на конкурс видео о социальных проектах "Хорошая история" пройдет по 15 августа, сообщает Фонд президентских грантов.

Принять участие в конкурсе могут молодые режиссеры, студенты и выпускники киношкол, сотрудники некоммерческих организаций и все, кто неравнодушен к развитию благотворительности. Жанр видео может быть любым — от интервью до игрового фильма. Важно, чтобы длительность ролика не превышала пяти минут, а его тема была посвящена проекту, победившему в конкурсе президентских грантов.

В жюри конкурса — кинопродюсер и генеральный директор сети "Москино" Наталья Мокрицкая, режиссер и сценарист Александр Котт, режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, председатель правления Фонда "Круг добра", член Общественной палаты Российской Федерации Александр Ткаченко и другие кинематографисты и представители общественных и государственных организаций.

Эксперты оценят глубину раскрытия темы, выразительность подачи материала, качество видеосъемки, оригинальность творческого высказывания. Все ролики из лонг-листа опубликуют на площадках Фонда президентских грантов. Номинанты на главные призы получат информационную поддержку в федеральных массмедиа.

Шорт-лист объявят в сентябре. Участников пригласят на фестиваль "Таврида.АРТ", где они смогут посетить мастер-классы от известных представителей киноиндустрии, а также принять участие в обучающей программе от Фонда президентских грантов.

Награждение победителей и вручение денежных призов пройдет 11–13 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Призовой фонд "Хорошей истории" составляет один миллион рублей. Подать заявку можно через платформу.

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.