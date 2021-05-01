Тюменские пограничники мечтают о дальнейшем благоустройстве своего сквера

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественным митингом и возложением цветов у Вечного огня начался День пограничника в Тюмени. Здесь собрались военнослужащие, ветераны и их семьи.

Затем праздник переместился в сквер Пограничников в Казарово.

Председатель организации "Пограничники Тюменской области" Нурутдин Ибрагимов поздравил защитников рубежей с праздником, пожелав здоровья и благополучия, и отметил, что лучшего места для таких встреч и придумать нельзя.

"Сквер обустраивался постепенно и сейчас очень хорош. Но его можно сделать еще лучше, проголосовав за него как за один из проектов преображения территорий в Тюмени, - напомнил Ирагимов. - Когда-то все начиналось с пустыря…".

В ветеранское сообщество "Пограничники Тюменской области" входят 1 тыс. 132 человека, оно имеет три филиала, 22 отделения. Большинству не понаслышке известно, что такое граница с Афганистаном.

Сейчас организация занимается патриотическим воспитанием, сохранением памяти поколений, помощью ветеранам.

Евгения Тенегина