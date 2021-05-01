Утренние зарядки с профессиональными спортсменами ждут тюменцев все лето

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Около 40 тюменцев приняли участие в утренней разминке на Цветном бульваре в рамках проекта "Спортивный заряд", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Третий сезон социального проекта стартовал с 10-минутного занятия от тренера тюменского атлетического клуба "Антей" Эвелины Ильиных. Комплекс упражнений был направлен на общую физическую подготовку, включал в себя дыхательную гимнастику.

Позаниматься спортом ранним утром пришли тюменцы разного возраста. Среди них и Татьяна Золотаревская.

"Я впервые оказалась на зарядке. Решила взбодриться и получить заряд позитивной энергии. Мне очень понравилось, особенно дыхательная гимнастика. Обязательно буду посещать разминки и дальше. Планирую их совмещать со скандинавской ходьбой", - отметила женщина.

В течение лета все желающие смогут бесплатно заниматься различными направлениями физкультурных активностей четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и субботам. Для тренировок определили 13 открытых площадок в различных частях города: в сквере Якова Неумоева, сквере Казачьи луга, бульваре Гостеприимства, экопарке "Затюменский", Масловском ввозе и др.

Занятия для тюменцев будут проводить профессиональные тренеры сети фитнес-клубов "CityFoxFitness", "GEOsport", "Атлетик Джим", "Armstrong", атлетического клуба "Антей" и др.