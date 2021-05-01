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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сотрудники МЧС устраняют природный пожар в лесопарковой зоне Тюмени

Происшествия, 19:58 28 мая 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Трава загорелась в лесопарковой зоне в районе ул. Западносибирской в Тюмени 28 мая. Площадь возгорания – 300 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС.

Об корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

"На место были направлены пожарно-спасательные подразделения. Работают шесть человек личного состава. Задействованы две единицы техники. Угрозы возгорания жилого сектора нет", – сообщила она.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , пожароопасный сезон

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