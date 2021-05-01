Нарушителей противопожарного режима в регионе оштрафовали на 4,5 млн рублей

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

499 наказаний в виде штрафа на сумму более 4,5 рублей назначено в Тюменской области за нарушение противопожарного режима, сообщает региональный оперативный штаб.

По данным заместителя директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Горина, к этому дню по указанным правонарушениям рассмотрено 611 дел, вынесено 112 предупреждений.

В выходные дни профилактическая работа проводится в усиленном режиме. Задействованы 996 групп, в том числе группы от МЧС России, Росгвардии, УМВД России по Тюменской области, органов местного самоуправления. Запланирован запуск 14 беспилотных летательных аппаратов на территории Тюмени и Тюменского муниципального района.

На территории Тюменской области действует режим ЧС в лесах. Установлены запреты на посещение лесных массивов и применение открытого огня, в том числе на дачных участках.