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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Нарушителей противопожарного режима в регионе оштрафовали на 4,5 млн рублей

Общество, 12:21 29 мая 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

499 наказаний в виде штрафа на сумму более 4,5 рублей назначено в Тюменской области за нарушение противопожарного режима, сообщает региональный оперативный штаб.

По данным заместителя директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Горина, к этому дню по указанным правонарушениям рассмотрено 611 дел, вынесено 112 предупреждений.

В выходные дни профилактическая работа проводится в усиленном режиме. Задействованы 996 групп, в том числе группы от МЧС России, Росгвардии, УМВД России по Тюменской области, органов местного самоуправления. Запланирован запуск 14 беспилотных летательных аппаратов на территории Тюмени и Тюменского муниципального района.

На территории Тюменской области действует режим ЧС в лесах. Установлены запреты на посещение лесных массивов и применение открытого огня, в том числе на дачных участках.

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# нарушения , противопожарный сезон

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