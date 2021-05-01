Ученики центра робототехники защитили 16 инновационных проектов

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

16 лучших проектов представили экспертной комиссии в Тюмени ученики АйТи- и РобоЛабов, Школы юных нейроинженеров. Защита идей подвела итог учебному году, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Ребята показали "умные" часы, вентиляторы, жалюзи, усовершенствованную версию терменвокса – устройства, в котором изменение высоты и громкости звука происходит без касания. Также было продемонстрировано устройство для автоматического замера скорости челночного бега в помощь учителям физкультуры. Ученики Школы юных нейроинженеров показали, как можно использовать нейросети на примере анализа КТ-снимков, чтобы определять поражение легких вирусной пневмонией, а также в предсказании исходов футбольных матчей.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев отметил, что год был сложным: из-за дистанционного обучения у ребят не было доступа к оборудованию лабораторий, чтобы полноценно трудиться над проектами. Однако трудности закалили изобретателей и способствовали разработке новых идей.

Всего за этот учебный год Центр робототехники и АСУ Тюменской области выпустил более 1,3 тыс. учеников. На онлайн-защитах, которые проходили в мае во всех классах Робо- и АйТиЛаб Тюменской области, было представлено около 500 проектов.